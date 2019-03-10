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İsrail polisi Filistinli genci öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazar günü İsrail polisinin Eriha şehri yakınlarında 22 yaşında Filistinli bir genci vurarak öldürdüğünü açıkladı.İsrail polisinin, Eriha yakınlarındaki bir kontrol noktasından kaçan Filistinli genci Ürdün Vadisi’nde bir operasyon yapmaya çalışmakla suçlayıp ateş ederek öldürdüğü açıklandı.İsrail polisi ise hızla gelen bir arabanın polisin uyarısına uymadan kontrol noktasından geçtiğini, polisin de buna ateş açarak cevap verdiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazar günü İsrail polisinin Eriha şehri yakınlarında 22 yaşında Filistinli bir genci vurarak öldürdüğünü açıkladı.
İsrail polisinin, Eriha yakınlarındaki bir kontrol noktasından kaçan Filistinli genci Ürdün Vadisi’nde bir operasyon yapmaya çalışmakla suçlayıp ateş ederek öldürdüğü açıklandı.
İsrail polisi ise hızla gelen bir arabanın polisin uyarısına uymadan kontrol noktasından geçtiğini, polisin de buna ateş açarak cevap verdiğini açıkladı. Ağır yaralanan Filistinli genç daha sonra olay yerinde hayatını kaybetti.
İsrail polisi, öldürülen Filistinlinin arabasında yapılan aramada çalınmış dokumanlar ve aletler bulduğunu, arabada bulunan iki kişinin kaçarak izini kaybettirdiğini belirtti.

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