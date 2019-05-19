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İsrail polisi, gıda yardımlarına el koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

İsrail polisi, Kudüs’te Ramazan ayı münasebetiyle fakir ailelere dağıtılacak insani yardımlara el koydu.İsrail polisi, Kudüs’ün Mescid-i Aksa yakınında bulunan el-Musrara mahallesindeki fakir ailelere verilecek Ramazan kumanyalarına el koydu.

İsrail polisi, Kudüs’te Ramazan ayı münasebetiyle fakir ailelere dağıtılacak insani yardımlara el koydu.
İsrail polisi, Kudüs’ün Mescid-i Aksa yakınında bulunan el-Musrara mahallesindeki fakir ailelere verilecek Ramazan kumanyalarına el koydu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin onlarca gıda yardımına el koyduğunu açıkladı.
Yerel kaynakları, İsrail polisinin insani yardımlara el koymasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiğini ve birkaç kişiyi darp ettiğini aktardı.

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