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İsrail polisi ile protestocular arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı düzenlenen gösteride polis ile protestocular arasında çatışma çıktı.İsrail’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı düzenlenen gösteride polis ile protestocular arasında çatışma çıktı.
İsrail’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Binlerce İsrailli Netanyahu’nun istifası için Kudüs’teki Balfour Caddesi’nde gösteri düzenledi. Göstericiler, Netanyahu aleyhine sloganlar atarak, "Netanyahu yalancı ve diktatör" yazılı pankart açtı. Gösteride tansiyonun yükselmesi ile polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Polis, protestoculara müdahale ederek en az 12 protestocuyu gözaltına aldı.
Öte yandan, İsrail’de uzun süredir Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

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