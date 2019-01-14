İsrail polisi Kubbetu’s Sahra kuşatmasını kaldırdı

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin saatlerce kuşatma altına aldığı Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra, kuşatmanın kaldırılmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kubbetu's Sahra'da durumun sakinleştiğini söyledi.

Şeyh Hatip, İsrail polisinin Müslümanların haklarına ve Mescid-i Aksa'ya keyfi saldırıda bulunduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"İsrail polisi sabah saatlerinde Kipa'yla Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalıştı. Doğal olarak da görevliler polisin girmesine izin vermedi. Polis de ısrar edince görevliler mescidi kapattı. Ancak bunun üzerine polis, özel kuvvetleri çağırarak Kubbetu's Sahrayı kuşatma altına aldı, bazı kişileri gözaltına aldı ve Müslümanların namaz kılmasına engel oldu. Bu Mescid-i Aksa ve Müslümanların haklarına apaçık bir saldırıdır."

Mescid-i Aksa’nın adını vermek istemeyen bir koruması da AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail polisi, Kubbetu’s Sahra’nın etrafından çekildikten sonra mescit ibadete açıldı. Kubbetu’s Sahra’nın kapılarının açılmasının ardından onlarca Müslüman içeriye girdi.” dedi.