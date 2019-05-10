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İsrail polisi Kudüs’te 6 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 01:12 | Son Güncelleme

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te Filistinli gençlere ses bombaları ve plastik mermiyle yaptığı müdahalede 6 kişi yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin dün akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir Bölgesi'nin Şam Kapısı’nda toplanan Filistinli gençlere müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’teki Eski Şehir Bölgesi'nde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nın karşısında yer alan merdivenlerde oturmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Mescid-i Aksa’dan dönen ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu bölgede, İsrail polisinin ses bombası ve plastik mermi kullanması paniğe yol açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin güçleriyle Şam Kapısı’nda çıkan arbedede 6 Filistinli yaralandı." denildi.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin olay yerinde tedavi edildiği, dördünün ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Önceki gün akşam da aynı bölgede Filistinli gençlere müdahalede bulunan İsrail polisi, Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Uluslararası hukuka göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Doğu Kudüs 1967’den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

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