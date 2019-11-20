HABER

İsrail polisi Kudüs'te bir camiyi kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:16 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'nın karşısındaki Er-Rasasi Mescidi, bazı kısımları Filistin yönetimine bağlı Kudüs Eğitim Müdürlüğü tarafından ofis olarak kullanıldığı gerekçesiyle İsrail polisince 6 aylığına kapatıldı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı bir caminin kapısına kilit vurdu.

Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Er-Rasasi Mescidi, İsrail tarafından 6 aylığına kapatıldı.

İsrail polisi, bazı kısımlarının Filistin yönetimine bağlı Kudüs Eğitim Müdürlüğü tarafından ofis olarak kullanılmasını caminin kapatılmasına gerekçe gösterdi.

Filistin Devlet Televizyonu ve Filistin Milli Eğitim Müdürlüğünün Doğu Kudüs'teki ofisleri de İsrail güçlerince sabah düzenlenen baskının ardından 6 ay süreyle kapatılmıştı.

İsrail polisi ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına "Filistin yönetimiyle bağlantılı oldukları" gerekçesiyle baskın düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti olarak" kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail makamları, Kudüs'teki Filistin kurumları ile Filistin toplumunun önde gelen isimlerine yönelik ihlal ve baskılarını arttırdı.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldıGalata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Er-Rasasi Mescidi Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da feci kaza! Araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle devrildi!

Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.