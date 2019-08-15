HABER

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakladıkları iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak şehit etti, 2 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla ateş açarak Filistinli bir genci şehit ettiği belirtildi.

İsrail polisinin biri ağır 2 kişiyi yaraladığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralanan Filistinlilerin kimlik bilgilerine dair detaya yer verilmedi.

İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisin bıçaklandığı, bunun üzerine polislerin ateş açarak 2 Filistinliyi yaraladığı kaydedilmişti.

PARTNERYıllarca türbe diye gidip dua ettiler!Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler!
Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyorOkul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs şehit

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.