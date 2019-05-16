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İsrail polisi Kudüs'te Filistinli 2 genci darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

İsrail polisi Kudüs'te Filistinli 2 genci darp etti

RAMALLAH (AA) - İsrail polisi, Kudüs'te askeri merkeze götürdüğü Filistinli 2 genci darp etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Filistin kimliği taşıyan 2 genci Kudüs'teki bir askeri merkeze götürdüğü ve burada darp ettiği belirtildi.

Kızılaya bağlı ekiplerin, İsrail güçlerinden teslim aldığı gençleri Ramallah Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, söz konusu gençlerin vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada İsrail polisinin Filistinlileri darp etme nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
darp filistinli israil Kudüs

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