İsrail polisi Kudüs’te Filistinli gençleri ve çocukları gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinden biri çocuk 3 Filistinliyi gözaltına alırken, 4 Filistinli çocuğa da ev hapsi verdi.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Rami Necip isimli genci ve Yusuf El Havaş adlı Filistinli genci de Eski Şehir’deki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan mahallesinde bulunan evlerinden gözaltına alınan ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 Filistinli çocuk üçüncü bir tarafın kefaletiyle serbest kalırken, çocuklara 5 gün ev hapsi verildiği kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre adı henüz öğrenilemeyen Filistinli bir çocuk, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda İsrail polisince hakaret edilip tartaklandıktan sonra yaka paça gözaltına alındı.

Filistinli çocuğun İsrail polisince şiddet uygulanarak gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması, İsrail güçlerine karşı büyük bir tepkinin oluşmasına neden oldu.