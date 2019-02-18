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İsrail polisi Kudüs’teki El Aksa Camii’ne giden tüm kapıları kapatarak, müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

IHAAW141318-ASA/18-02-2019 - İsrail polisi Kudüs’teki El Aksa Camii’ne giden tüm kapıları kapatarak, müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi. 18.02.2019 14:13:18 TSI NNNN

IHAAW141318-ASA/18-02-2019

- İsrail polisi Kudüs’teki El Aksa Camii’ne giden tüm kapıları kapatarak, müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.

18.02.2019 14:13:18 TSI
NNNN

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