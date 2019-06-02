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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, yerleşimcilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisi bazı Filistinlileri de darbetti.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin Aksa avlusundaki Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, ardından mescidin kapılarını zorla kapattığını aktardı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa muhafızlarından Halil et-Terhune’yi darbettiğini belirtti.

İsrail polisinin sağlık görevlilerine Terhune’ye müdahale etmelerine izin vermediğine dikkati çeken Dibs, İsrail polisinin ayrıca İsam Necib isimli Aksa muhafızını da gözaltına aldığını aktardı.

Dibs, Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının 850 kişiyi bulduğunu belirtti.

Aksa'da bulunan AA foto muhabiri de çok sayıda Filistinli'nin Aksa'nın avlusunda toplandığını ve Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının devam etmesi nedeniyle gerginliğin devam ettiğini belirtti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 1981 yılında uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 38 yıl önce bugün gerçekleşen ilhaka "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

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Filistin israil Mescid- Aksa

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