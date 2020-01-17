HABER
  4. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.

Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde' (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltıAdana’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete yüklü ceza

Siyanürle intihar eden ailenin elektriğini kesen şirkete ceza

Bocuk için hazırlıklar tamam! Böyle uyardı: Korkacaksınız

'Kışın en soğuk gecesinde ortaya çıkıyor' dedi ve uyardı!

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Karaman’da işçi servisi devrildi! 9 yaralı

İşçi servisi devrildi! Yaralılar var

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Karne günü kan aktı! Mardin'de kız öğrencilerin bıçaklı kavgası

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.