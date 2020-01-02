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  4. İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti

İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 20:50 | Son Güncelleme

İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale ettiği, 2 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle cemaate saldırdı.

Cemaate karşı göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisinin 2 kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Mescid-i Aksa'nın içinde "bir şüphelinin" sorgulandığı sırada kaçmaya çalıştığı ve polise saldırdığı iddia edildi. Açıklamada, söz konusu kişiye göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği ve gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa

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