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İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın Esbat Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın Esbat Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıttı


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