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İsrail polisi Mescid-i Aksanın kapısındaki Filistinlilere müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

İsrail polisi Mescid-i Aksanın kapısındaki Filistinlilere müdahale etti

KUDÜS (AA) - İkindi namazının ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, Harem-i Şerif'in Esbat (Aslanlı) kapısında toplanan Filistinli göstericilere müdahale etti.

Yatsı namazını Esbat kapısında kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisince engellendi. Göstericileri dağıtan polis, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde ses bombaları kullandı.

Polis, Esbat kapısında, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni ve Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani ile beraber sadece birkaç kişinin namaz kılmasına izin verdi.

Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde gerginlik sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
El-Esbat Mescid-i Aksa

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