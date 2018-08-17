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İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

Filistinliler akşam namazını Mescid-i Aksa’nın kapısında kıldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapıları İsrail polisi tarafından ikindi namazı sonrası yaşanan bıçaklı saldırı girişiminin ardından kapatıldı.

İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) kapısında eda etti.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail’in Müslümanların mukaddesatını aşağıladığını ifade ederek, İsrail’in Filistinlileri provoke ettiğini söyledi.

Şeyh Kisvani, İsrail’in Harem-i Şerif’in kapılarını kapatmayı adet haline getirdiğine dikkati çekerek, “Bu çok tehlikeli bir adımdır. Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine kapatılması İsrail’in kirli hedeflerinin açık bir göstergesidir.” dedi.

İsrail’in uygulamalarını kınadıklarını belirten Şeyh Kisvani, “İsrail en küçük bir olayda Harem-i Şerif’in kapılarını kapatıyor. Ancak bu işgal gücü iyi bilmelidir ki Mescid-i Aksa her şeyden daha büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kisvani, olması muhtemel tüm olayların sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bazı Arap ve İslam ülkeleri İsrail’e güzelleme yapmaktan vazgeçmelidir. İşte durumumuz bu, işte Mescid-i Aksa’nın hali bu. Burada olanlardan Mescid-i Aksa’yı ve Filistin’i ihmal eden Arap ve İslam ülkeleri de mesuldür."

Mescid-i Aksa’yı savunmaya devam edeceklerini belirten Şeyh Kisvani, İsrail polisinin Aksa’nın kapılarını açmaması durumda yatsı namazını da burada kılacaklarını ve burada kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.

İsrail polisleri gün içinde, Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail vatandaşı bir Filistinliye ateş ederek yaralamıştı.

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Mescid-i Aksa

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