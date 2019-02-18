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İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu.

Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.

İsrail polisinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

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