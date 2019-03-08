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İsrail polisi Mescidi Aksa’nın Esbat kapısını kapattı, cemaat dışarıda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Onlarca Filistinli, İsrail polisinin Mescidi Aksa’nın Esbat kapısını kapatması üzerine cuma namazını dışarıda kıldı.İsrail polisi yeni bir mahkeme kararını gerekçe göstererek 3 gün önce Mescidi Aksa’nın Esbat kapısını kapatmıştı.

Onlarca Filistinli, İsrail polisinin Mescidi Aksa’nın Esbat kapısını kapatması üzerine cuma namazını dışarıda kıldı.
İsrail polisi yeni bir mahkeme kararını gerekçe göstererek 3 gün önce Mescidi Aksa’nın Esbat kapısını kapatmıştı. Karara tepki gösteren Kudüs İslam Vakfı üyeleri cuma namazını Esbat kapısının önünde kılarak, kapının tekrar açılmasını talep etti. İsrail’in kurulduğu 1948 yılından beri, Müslümanların Esbat kapısını kullanmasını kimsenin engellemediğini hatırlatan cemaat, son zamanlarda yapılan baskıların arttığına dikkat çekti.
Yaklaşık 40 bin Müslüman, İsrail’in baskılarına ve engellemelerine rağmen diğer kapılardan girerek Mescidi Aksa’da cuma namazını kıldı.

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