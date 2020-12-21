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İsrail polisi silahlı saldırı iddiasıyla Mescid-i Aksa’da bir Filistinli’yi vurdu

21.12.2020 22:36 | Son Güncelleme:
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci vurarak öldürdü.İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Bab Hatta Kapısı’nda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci vurarak öldürdü.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci vurarak öldürdü.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Bab Hatta Kapısı’nda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci vurarak öldürdü. Olayın ardından Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatılarak, giriş ve çıkışa izin verilmedi.
İsrail polis sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinli gencin güvenlik noktasındaki bir grup memura ateş ettiğini, kaçmaya çalıştığı sırada vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Sözcü, yaşanan kovalamaca sırasında sadece bir memurun düşerek yaralandığını belirtti.

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