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İsrail polisinden Filistin bayraklı tişört giyen gence gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:18 | Son Güncelleme

İsrail polisinden Filistin bayraklı tişört giyen gence gözaltı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin bayraklı tişört giydiği gerekçesiyle Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Vadi Hılve Bilgi Merkezinin Facebook hesabında yer alan habere göre, adının Yusuf olduğu belirtilen Filistinli bir genç, Doğu Kudüs'te Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında Filistin bayraklı tişört giydiği için İsrail polisince gözaltına alındı.

Haberde yer alan görüntüde, üzerinde Filistin bayraklı tişört bulunan gencin İsrail polisince gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği görülüyor.

Gözaltına alınan gencin daha sonra yakındaki bir polis merkezine götürüldüğü aktarıldı.

İsrail polisinden ise Filistinli gencin neden gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Israeli police arrests Palestinian in Jerusalem for wearing shirt of Palestinian flag

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

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