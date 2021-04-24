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İsrail polisinden Filistinlilere namaz sonrası müdahale: 20 yaralı

24.04.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri, bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı bazılarını ise darp etti.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombası ve atlı müdahalesinde yaralananların sayısı 20’ye yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığına vurgu yapılırken, İsrail polisinin Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu. Filistinliler ise İsrail polisine taş ve havai fişek attı.

AA MUHABİRİ DE YARALANDI

Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de İsrail polisi, Filistinli gençlere müdahale etti. İsrail polisinin ses bombası ve atlılarla müdahalesinde, olayları takip eden Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf da yaralandı. Kharouf, Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Öte yandan Doğu Kudüs’ün İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde de Filistinli gençler, Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail polisi ayrıca İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

OLAYLAR HALA DEVAM EDİYOR

Eski Şehir’in Şam Kapısı ile çevresindeki bölgede olaylar hala devam ederken ABD’nin İsrail Büyükelçiliğin de vatandaşlarına çağrı yaptı. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan olaylarda belirgin bir artış yaşandığına dikkati çekerek, vatandaşlarına olay yerlerinden uzak durması çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını şiddetle ihtiyatlı olmaya, güvenlik farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaya ve çatışma yerlerinden uzak durmaya çağırıyor.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şiddet olaylarında gözle görülür bir artış olduğuna vurgu yapıldı.
İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin 22 Nisan'daki müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

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Filistin İsrail

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