HABER

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise El Halil kentindeki bir askeri noktada, İsrail askerlerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinlinin "etkisiz hale" getirildiğini duyurmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı
Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulunduBacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil polisi Mescid-i Aksa İmam saldırı

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Brezilya'nın en güzeli o seçildi!

İşte Brezilya'nın en güzel kızı!

ABD: Katil robotlardan korkmayın

ABD: Katil robotlardan korkmayın

Venezuela’daki elektrik kesintisi devam ediyor

Venezuela’daki elektrik kesintisi devam ediyor

Bir kadın sigorta dolandırıcılığı için 'elini bilekten kesti'

Bir kadın sigorta dolandırıcılığı için 'elini bilekten kesti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.