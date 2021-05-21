İsrail Polisinden Mescid'i Aksa'da Filistinliler'e Müdahale

Reuters haber ajansından bir foto muhabir, İsrail polisinin Filistinli kalabalığa ses bombası attığını söyledi. Sürtüşmenin hangi nedenle patlak verdiği netlik kazanmadı.

İsrail polisi sözcüsü, bazı Filistinliler'in Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alana giriş yapılan noktalarda konuşlandırılan İsrailli polis memurlarına taş ve Molotof kokteyliyle saldırdığını söyledi. Sözcü, polisin Filistinliler’den oluşan kalabalığı dağıtarak saldırıya karşılık verdiğini kaydetti.

Binlerce Filistinli, Cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın etrafında toplandı. Birçoğu namaz sonrasında Gazze'deki Filistinliler'e destek vermek için ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yapılan polis baskınları ve Filistinliler'le İsrail polisi arasında yaşanan çatışmalar, İsrail ve Gazze'yi kontrol eden İslamcı Hamas örgütü arasındaki şiddeti tırmandırmış, taraflar 11 günlük çatışma sonrasında Cuma günü erken saatlerde ateşkes kararı almıştı.

İsrail polisi, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra Mescid-i Aksa önünde polise taş ve Molotof kokteyli atan Filistinliler'e ses bombasıyla karşılık verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışma, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarındaki mevzilerine geri çekilmesiyle bir saat içinde sona erdi. Acil yardım ekipleri 20 Filistinli'nin yaralandığını, iki kişinin tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevkedildiğini bildirdi.

Eski Kudüs'te Müslümanlar'ın Harem El Şerif, Yahudiler'in de Tapınak Tepesi olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa, İsrail-Filistin çatışmalarının en hassas noktasını oluşturuyor.

İsrail, Kudüs'ü ebedi ve bölünmez başkenti olarak tanımlarken Filistinliler, gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olarak Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir'in de içinde bulunduğu doğu kesimini talep ediyor. İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhakı uluslararası arenada tanınmıyor.

