HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Polisinden Mescid'i Aksa'da Filistinliler'e Müdahale

İsrail Polisinden Mescid'i Aksa'da Filistinliler'e Müdahale

21.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, ateşkes ilanından saatler sonra Mescid-i Aksa önünde polise taş ve Molotof kokteyli atan Filistinliler'e ses bombasıyla karşılık verdi

İsrail Polisinden Mescid'i Aksa'da Filistinliler'e Müdahale

İsrail polisi, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra Mescid-i Aksa önünde polise taş ve Molotof kokteyli atan Filistinliler'e ses bombasıyla karşılık verdi.

Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yapılan polis baskınları ve Filistinliler'le İsrail polisi arasında yaşanan çatışmalar, İsrail ve Gazze'yi kontrol eden İslamcı Hamas örgütü arasındaki şiddeti tırmandırmış, taraflar 11 günlük çatışma sonrasında Cuma günü erken saatlerde ateşkes kararı almıştı.

Binlerce Filistinli, Cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın etrafında toplandı. Birçoğu namaz sonrasında Gazze'deki Filistinliler'e destek vermek için ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

İsrail polisi sözcüsü, bazı Filistinliler'in Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alana giriş yapılan noktalarda konuşlandırılan İsrailli polis memurlarına taş ve Molotof kokteyliyle saldırdığını söyledi. Sözcü, polisin Filistinliler’den oluşan kalabalığı dağıtarak saldırıya karşılık verdiğini kaydetti.

Reuters haber ajansından bir foto muhabir, İsrail polisinin Filistinli kalabalığa ses bombası attığını söyledi. Sürtüşmenin hangi nedenle patlak verdiği netlik kazanmadı.

İki taraf arasında yaşanan çatışma, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarındaki mevzilerine geri çekilmesiyle bir saat içinde sona erdi. Acil yardım ekipleri 20 Filistinli'nin yaralandığını, iki kişinin tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevkedildiğini bildirdi.

Eski Kudüs'te Müslümanlar'ın Harem El Şerif, Yahudiler'in de Tapınak Tepesi olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa, İsrail-Filistin çatışmalarının en hassas noktasını oluşturuyor.

İsrail, Kudüs'ü ebedi ve bölünmez başkenti olarak tanımlarken Filistinliler, gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olarak Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir'in de içinde bulunduğu doğu kesimini talep ediyor. İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhakı uluslararası arenada tanınmıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Hamas'tan 'direniş' mesajıHamas'tan 'direniş' mesajı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kazada acı son: Anne ile kızı camdan fırladı

Korkunç kazada acı son: Anne ile kızı camdan fırladı

Ayvalık'ta şiddetli fırtına! Çatılar uçtu, tekneler battı

Ayvalık'ta şiddetli fırtına! Çatılar uçtu, tekneler battı

Karısına "Ferrari gibi kadınsın" dedi! Ünlü modelden şok sözler

Karısına "Ferrari gibi kadınsın" dedi! Ünlü modelden şok sözler

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.