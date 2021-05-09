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İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı

09.05.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Mescid'i Aksa çevresindeki gerginlikle ilgili olarak toplantı düzenleyeceği açıklandı.

İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

SES BOMBALARIYLA MÜDAHALE ETTİLER

İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

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KOVALAMACA YAŞANDI

Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

İsrail polisinin Şam Kapısı’ndaki saldırıları devam ediyor.

BM KONUYLA İLGİLİ OLARAK TOPLANACAK

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Mescid'i Aksa çevresindeki gerginlikle ilgili olarak toplantı düzenleyeceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

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