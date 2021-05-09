İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.
Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.
İsrail polisinin Şam Kapısı’ndaki saldırıları devam ediyor.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Mescid'i Aksa çevresindeki gerginlikle ilgili olarak toplantı düzenleyeceği açıklandı.