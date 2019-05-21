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İsrail polisinin Mescid-i Aksa’dan çıkardığı Filistinliler sokaklarda uyudu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

İsrail polisinin Mescidi Aksa’dan zorla çıkardığı yüzlerce Filistinli geceyi sokaklarda uyuyarak geçirdi.

İsrail polisinin Mescidi Aksa’dan zorla çıkardığı yüzlerce Filistinli geceyi sokaklarda uyuyarak geçirdi. Mahalli kaynaklar İsrail polisinin Filistinlilerin Mescidi Aksa’da ibadet etmelerine izin vermediğini belirtti.
Batı Şeria’nın çeşitli şehirlerinden Mescid-i Aksa’ya ibadet etmek için gelen Müslümanlar İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’dan çıkarılınca geceyi Kudüs sokaklarında uyuyarak geçirdi. Ramazan ayının başlamasından beri İsrail polisinin Mescid-i Aksa’yı 5 defa boşalttığı kaydedildi.
Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu olan İslam Vakfı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’yı boşaltmasının buraya el koyma maksadı taşıdığını, Müslümanların camiden çıkarılmasının din ve ibadet hürriyetini ihlal etmek olduğunu söyledi.
Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet etmek için Kudüs’e gelmek isteyen Batı Şerialı Filistinli Müslümanların yolculukları sahur vakti başlıyor ve Müslümanlar Kalandiya kontrol noktasından geçmek için saatlerce bekliyor. Kimileri de Kudüs ile Batı Şeria arasında yükselen duvarlara merdivenlerle tırmanmak zorunda kalıyor.

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