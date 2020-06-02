HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli Iyad Halaq'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı: 'Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir'

İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli Iyad Halaq'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı: 'Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir'

02.06.2020 00:46 | Son Güncelleme

İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı.

İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli Iyad Halaq'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı: 'Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir'

İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı. Cinayeti protesto eden yüzlerce kişi sokaklarda protesto gösterileri düzenledi.

32 yaşındaki Filistinli Iyad Halaq, Cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özel eğitim gördüğü okula giderken öldürüldü.

İsrail polisi silah taşıdığından şüphelendikleri Halaq'ı 'Dur' ihtarına uymaması üzerine vurdu. Halaq'ın daha sonra silahsız olduğu anlaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinli Halaq'ın vurulmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Bakan Gantz, Pazar günü düzenlenen Kabine toplantısında "Iyad Halaq'ın vurulduğu olaydan dolayı üzgünüz ve tabii ailenin acısını paylaşıyoruz. Bu olayın hızla soruşturulacağından ve derhal sonuçların çıkarılacağından eminim" dedi.

Gantz, İsrail güvenlik güçlerinin 'ölüm olayları yaşanmaması için gerekli çabayı göstereceklerini' ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi planlarını uygulamakta ısrar etmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.

Filistin Yönetimi artık İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacaklarını söyledi.

Iyad Halaq her gün Kudüs'ün Vadi el Coz bölgesindeki evinden, Eski Şehir'de otizmli çocukların eğitildiği Elvin el Kuds merkezine yürüyordu.

İsrailli protestocular ellerinde 'Iyad İçin Adalet', 'Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir' yazılı pankartlar taşıdı.

'İletişim kuramıyordu'

Halaq'ın kuzeni Dr. Hatem Awiwi, yeğeninin otizm sebebiyle insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.

Haaretz gazetesine konuşan Dr. Awiwi, "Polis memuru nedir bilmezdir. Bir yabancı gördü ve kaçtı, sonra onu vurdular" dedi.

İsrail polisi ise yazılı açıklamasında Eski Şehir'de devriye gezen ekiplerin 'elinde silaha benzer şüpheli bir alet bulunan, şüpheli bir kişi' tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada "Durması için çağrı yaptılar ve sonra yaya olarak arkasından gidip takip ettiler. Takip sırasında polis memurları şüpheliye ateş açıp etkisiz hale getirdiler. Olay yerinde yapılan aramada silah bulunamadı" denildi.

Otizmli Iyad Halaq özel eğitim gördüğü okula giderken işgal altındaki Doğu Kudüs'te polis tarafından öldürüldü.

Pazar günü yapılan otopside Halaw'ın göğsünden iki kere vurulduğu tespit edildi.

Halaw ailesinin avukatı Jad Qadmani, "Bulgular polisin suç işlediği şüphelerini kuvvetlendiriyor. Soruşturmadan sorumlu yetkililerin bu meseleyi takip etmeleri ve polisleri hakim karşısına çıkarmalarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FLÖ) Genel Sekreteri Saab Erekat, "Dünya İsrail'i yasaların üstünde tutmaya devam ettiği sürece bu da cezasız kalacaktır" dedi.

Erekat, Halaq'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesiyle, ABD'de George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesi arasında paralellik kurdu.

Filistinliler ve İsrailliler, Halaq'ın öldürülmesini Kudüs'te, Tel Aviv'de, Yafa'da düzenledikleri gösterlerle protesto etti. Göstericiler ellerinde "Iyad için Adalet", "Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir" pankartları taşıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Protestolar tüm ülkeye yayıldı! ABD'den flaş hamleProtestolar tüm ülkeye yayıldı! ABD'den flaş hamle
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

En Çok Okunan Haberler

İlk vaka bugün tespit edildi! '40 bin kişi gelince...'

İlk vaka bugün tespit edildi! '40 bin kişi gelince...'

Kritik açıklama: Sınırlarımızda çok fazla askeri aktivite tespit ediyoruz

Kritik açıklama: Sınırlarımızda çok fazla askeri aktivite tespit ediyoruz

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Önünü kapatıp arkasını açtı! (+18)

Önünü kapatıp arkasını açtı! (+18)

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ebola paniği

Ülke alarma geçti! Yeni bir salgın başladı

Protestolar tüm ülkeye yayıldı! ABD'den flaş hamle

Protestolar tüm ülkeye yayıldı! ABD'den flaş hamle

Trump'ın ses kaydı basına sızdı! Talimatları ortaya çıktı

Trump'ın ses kaydı basına sızdı! Talimatları ortaya çıktı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 833'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 833'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütünden ABD'ye zeytin dalı: Devam etmesini diliyoruz

Trump 'Sonlandırdık' demişti! Zeytin dalı geldi

Ukrayna’da bombalı eylem paniği

Ukrayna’da bombalı eylem paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.