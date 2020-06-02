İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli Iyad Halaq'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı: 'Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi planlarını uygulamakta ısrar etmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.

Gantz, İsrail güvenlik güçlerinin 'ölüm olayları yaşanmaması için gerekli çabayı göstereceklerini' ifade etti.

Bakan Gantz, Pazar günü düzenlenen Kabine toplantısında "Iyad Halaq'ın vurulduğu olaydan dolayı üzgünüz ve tabii ailenin acısını paylaşıyoruz. Bu olayın hızla soruşturulacağından ve derhal sonuçların çıkarılacağından eminim" dedi.

İsrail polisi silah taşıdığından şüphelendikleri Halaq'ı 'Dur' ihtarına uymaması üzerine vurdu. Halaq'ın daha sonra silahsız olduğu anlaşıldı.

Filistin Yönetimi artık İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacaklarını söyledi.

Iyad Halaq her gün Kudüs'ün Vadi el Coz bölgesindeki evinden, Eski Şehir'de otizmli çocukların eğitildiği Elvin el Kuds merkezine yürüyordu.

'İletişim kuramıyordu'

Halaq'ın kuzeni Dr. Hatem Awiwi, yeğeninin otizm sebebiyle insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.

Haaretz gazetesine konuşan Dr. Awiwi, "Polis memuru nedir bilmezdir. Bir yabancı gördü ve kaçtı, sonra onu vurdular" dedi.

İsrail polisi ise yazılı açıklamasında Eski Şehir'de devriye gezen ekiplerin 'elinde silaha benzer şüpheli bir alet bulunan, şüpheli bir kişi' tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada "Durması için çağrı yaptılar ve sonra yaya olarak arkasından gidip takip ettiler. Takip sırasında polis memurları şüpheliye ateş açıp etkisiz hale getirdiler. Olay yerinde yapılan aramada silah bulunamadı" denildi.

Pazar günü yapılan otopside Halaw'ın göğsünden iki kere vurulduğu tespit edildi.

Halaw ailesinin avukatı Jad Qadmani, "Bulgular polisin suç işlediği şüphelerini kuvvetlendiriyor. Soruşturmadan sorumlu yetkililerin bu meseleyi takip etmeleri ve polisleri hakim karşısına çıkarmalarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.