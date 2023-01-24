HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail resmen duyurdu! ABD ile "İran'a mesaj niteliğinde" ortak askeri tatbikat başlatıldı

İsrail resmen duyurdu! ABD ile "İran'a mesaj niteliğinde" ortak askeri tatbikat başlatıldı

24.01.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve ABD orduları, hazırlık durumunu test etmek ve aralarındaki operasyonel ilişkiyi güçlendirmek için İsrail'de ve Akdeniz açıklarında kapsamlı askeri tatbikata başladı. Tatbikatın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İsrail resmen duyurdu! ABD ile "İran'a mesaj niteliğinde" ortak askeri tatbikat başlatıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı ile "Juniper Oak (Ardıç Meşe) Ortak Tatbikatı'nın başlatıldığı belirtildi.

Tatbikatın İsrail-ABD ortak hazırlığını test edeceği ve iki ordu arasındaki operasyonel ilişkileri güçlendireceği kaydedilen açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerine ait füze taşıyan gemiler ve denizaltı ile ABD uçak gemisinin ortak tatbikat yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin, çok sayıda savaş uçağı, nakliye uçakları, insansız hava aracı, keşif uçakları, ABD'nin ağır bombardıman uçaklarının katılımıyla farklı senaryolar tatbik edeceği" aktarıldı.

Tatbikata hem savaş uçakları hem bombardıman uçaklarına yakıt ikmali yapacak İsrail'in Re'em (Boeing 707) ve ABD'nin Boeing KC-46A tanker uçaklarının da katılacağı bilgisi verilen açıklamada, "kara kuvvetlerinin ortak eğitim gerçekleştireceği ve ABD'nin roket sistemi HIMARS'tan ve İsrail'in sistemlerinden uzun menzilli roketler fırlatılacağı" belirtildi.

TATBİKATA 6 BİN 400 ABD ASKERİ KATILIYOR

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre, tatbikata 450'si karada, diğerleri USS George HW Bush uçak gemisinde olmak üzere 6 bin 400 ABD askeri katılacak.

Söz konusu uçak gemisinde tatbikata katılacak B-52 bombardıman uçakları ile F-35, F-15, F-16 ve F-18 savaş uçaklarının yer aldığı aktarılan haberde, tatbikata aralarında nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarının da bulunduğu 142 uçağın katılacağı belirtildi.

Haberde, "(Askeri) kuvvetler, düşman bir ülkenin topraklarına girme, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşma ve yer altında korunan hedefleri imha etme gibi İran'da bir saldırı senaryosu için eğitim alacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, bunun geçen yıldan bu yana her iki ordunun hava kuvvetlerinin İran'ın nükleer tesislerine saldırı simülasyonu yaptığı üçüncü tatbikat olacağını kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ TATBİKAT

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, tatbikat "iki ülke arasındaki şimdiye kadarki en önemli ortak askeri tatbikat" olarak nitelendirildi.

Haberde, ABD'li bir yetkilinin, "Tatbikat, Ukrayna'daki savaş ve Çin tehdidinin ABD'nin İran tehdidini görmezden gelmesine neden olmayacağı mesajını taşıyor. İran, tatbikatın gücünü ve ölçeğini görerek iki ülkenin neler yapabileceğini anlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tatbikatın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi ayağa kaldırdı, yeni tehdidini duyurdu! "Özel selam" gönderecekmişTürkiye'yi ayağa kaldırdı, yeni tehdidini duyurdu! "Özel selam" gönderecekmiş
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladıTürkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
İsrail abd tatbikat

En Çok Okunan Haberler

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

Özel harekat polisi eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detay

Özel harekat polisi eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detay

CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler

CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.