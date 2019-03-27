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İsrail saldırılarında 500 konut zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 00:04 | Son Güncelleme

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine: "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 30 konut tamamen yıkıldı, 500 konut hasara uğradı"

GAZZE (AA) - Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarında 30 konutun tamamen yıkıldığını, yüzlercesinin de zarar gördüğünü açıkladı.

Hasayine, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin sabah saatlerinden itibaren İsrail saldırıları sonucu oluşan hasar tespiti ve kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 30 konut tamamen yıkıldı, 500 konut hasara uğradı." ifadesini kullanan Hasayine, bakanlığın, saldırının izlerini ortadan kaldırmak, vatandaşların acılarını hafifletmek ve yeniden inşa projelerini tamamlamak için çaba sarf ettiğini aktardı.

Filistinli Bakan, bu kapsamda uluslararası kurum ve kuruluşlarla da koordinasyon halinde çalıştıklarını ifade etti.

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

- 10 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti.

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