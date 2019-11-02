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İsrail saldırısında 3 Filistinli yaralandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 03:54 | Son Güncelleme

İsrail saldırısında 3 Filistinli yaralandı

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 3 kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Öte yandan İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı belirtilen 10 rokete karşılık olarak savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedefleri vurmaya başladığı belirtilmişti.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, hedef alınan noktaların Hamas Hareketi'ne bağlı İzzedin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil İsrail saldırısı

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