İsrail saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile enkazın ortasında yaşıyor

HANİ EŞ ŞAİR/MUHAMMED MACİD - İsrail'in yaklaşık 2 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçlerinin Kasım 2019'da gerçekleştirdiği saldırılarda 17 kişilik Ebu Amra ailesinin evi de yerle bir oldu. Gazzeli aile, yağmurun ve soğuğun bastırdığı kara kış günlerinde gidecek başka yer bulamadıkları için evlerinin enkazı üzerine teneke ve naylondan derme çatma bir çadır kurdu.

Çadırın önünde yaktıkları ateşin etrafında toplanan aile, ısınma, yemek pişirme ve yemek yeme gibi ihtiyaçlarını burada gidermeye başladı.

Ateşin hararetinden yüzleri kızaran ancak sırtları üşüyen küçük çocuklar, hasta olmamak için annelerinin kucağına oturtuluyor.

Yeterli kalın kıyafet ve battaniyeye de sahip olmayan Filistinli aile, çaresizliğin kıskacında gün geçirmeye çalışıyor. Güneşli günlerde ise çocuklar, genellikle çadır etrafında oynayarak vakit geçiriyor.

- "Sığınacak bir yer istiyoruz"

Evinin enkazına bakarak hüzünlenen baba Hamude Ebu Amra, eşi, ikisi evli 7 çocuğu, 2 gelini ve 6 torununu soğuktan koruyabileceği yeni bir ev inşa etmeyi diliyor.