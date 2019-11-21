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İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek

CAKARTA (AA) - Endonezyalı gazeteciler, işgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek verdi.

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI), İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek için sosyal medyada ’’Hakikatin gözü’’ ve ‘’Halkın gözü’’ etiketiyle kampanya başlattı.

Başlatılan kampanyaya sessiz kalmayan birçok Endonezyalı gazeteci, sosyal medya hesaplarından sol gözleri elleriyle kapalı ya da bandajlı olan fotoğraflarını paylaştı.

AJI, kampanya ile ayrıca 29 Eylül’de Hong Kong'daki protestolarda polisin ateşlediği plastik mermi sonucu sağ gözünü kaybeden Endonezyalı gazeteci Veby Mega Indah’a da destek verdiklerini belirtti.

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