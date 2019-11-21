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İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteci: "Mermilerle gerçeğin üstü örtülemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteci: "Mermilerle gerçeğin üstü örtülemez"

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabir Muaz Amarna, "İsrail, mermilerle gerçeğin üstünü örtemez." dedi.

Tedavi gördüğü Batı Şeria'daki Hedase Ayn Karim Hastanesi'nde AA muhabirine konuşan Amarna, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli gazetecilere uyguladığı şiddeti anlattı.

İsrail güçlerinin Filistinli gazetecileri kasten hedef aldığını söyleyen Amarna, basın mensuplarının mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yahut ofisleri kapatılarak susturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Filistin'deki gazeteciler olarak İsrail işgalini dünyaya duyurmaya devam edeceklerini vurgulayan Amarna, "İsrail, mermilerle gerçeğin üstünü örtemez." dedi.

Tedavisinin 9 ay kadar süreceğini aktaran Amarna, yeniden göreve döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Amarna son olarak yurt içi ve yurt dışından kendisine destek mesajları gönderen tüm kurum ve kişilere şükranlarını dile getirdi.

- Filistinli gazeteciye destek için sosyal medyada "Tek gözünü kapat" eylemi

İşgal altındaki Batı Şeria'da 15 Kasım Cuma günü düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek için sosyal medyada "Tek gözünü kapat" eylemi başlatılmıştı.

"Muaz'ın Gözü" etiketiyle başlatılan kampanya kısa sürede büyük ilgi görmüş aralarında Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin de bulunduğu pek çok kişi, sosyal medya hesaplarından tek gözlerini kapattıkları fotoğraflarını paylaşmıştı.

Kampanyaya Filistin'in yanı sıra Mısır, Tunus ve Endonezya gibi ülkelerden de destek gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Muaz Amarna

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