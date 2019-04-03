HABER

İsrail saldırısında yaralanan Filistinli Abdulmuti, Türkiye'de şifa buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

İsrail'in 2014 yılında Filistin'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil'in tedavisi İstanbul'da sürüyor - Dedesi Abdulmuti Selim Ebu Kmeil: - "Türk devletine, Cumhurbaşkanına ve halkına bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz" - Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil: - "Ağrılarım çok olmuştu ama sabrediyordum. Hayalim tedavimin bitmesi"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - İsrail'in 2014 yılında Filistin'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil, İstanbul'da devam eden tedavisiyle sağlığına kavuşmayı bekliyor.

İsrail uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu yüzünde ve elinde kırıklar oluşan Ebu Kmeil'in tedavisi, İstanbul'da sürüyor.

Abdulmuti Selim Ebu Kmeil, çeşitli ameliyatlar geçiren torunu Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil'in tedavisi için 5 yıldır mücadele ediyor.

Filistin'de yapılan ameliyatta sağlığına kavuşamayan Abdulmuti Muhammed, İstanbul'da özel bir hastanede mart ayında altıncı kez ameliyat edildi.

- "Türk devletine teşekkür ediyoruz"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Abdulmuti Selim Ebu Kmeil, savaşın devam ettiği bir günde İsrail uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu torununun ağzında, yüzünde ve elinde kırıklar oluştuğunu söyledi.

Filistin'de ilk ameliyatı yapılan torununu daha sonra Türkiye'ye getirdiğini anlatan Ebu Kmeil, çocuğun Küçükçekmece'deki bir hastanede yüzünden ve ağzından birçok ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Ebu Kmeil, "Türk devletine, Cumhurbaşkanına ve halkına bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye kendi imkanlarıyla geldiklerini ifade eden Ebu Kmeil, sadece yurt dışından gelen bir cihazın ödemesini yaptıklarını, bunun dışındaki masrafları, tedavi gördüğü hastanenin karşıladığını belirtti.

- "En iyi hastaneler Türkiye'de"

Ebu Kmeil, torununun Türkiye'deki tedavisinin devam ettiğini altıncı ameliyatının yapıldığını dile getirerek, "Ara ara Gazze'ye gidip geliyoruz. Doktorlar şu an için tedavi noktasında bir şey söylemiyor. Daha dişlerinden tedavi olacak. Çok zor bir süreç, hiçbirimiz için kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi hastanelerinin Türkiye'de olduğuna vurgu yapan Ebu Kmeil, başka ülkelerdeki hastanelere gittiklerini ancak tedavi ve hizmet noktasında Türk hastaneleri kadar iyi bir yer görmediklerini sözlerine ekledi.

Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil de tedavinin çok uzun bir süreç olduğunu aktararak, "Ağrılarım çok olmuştu ama sabrediyordum. Hayalim tedavimin bitmesi. Filistin'deki yaralılara kapılarını açtıkları, tedavi ettikleri için Türk devletine, Başkanına, halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Otizmli Ayşe, koruyucu aile ile hayata bağlandıOtizmli Ayşe, koruyucu aile ile hayata bağlandı
Yalova’da oylar tekrar sayılmaya başlandıYalova’da oylar tekrar sayılmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze hastane israil saldırı tedavi yaralanma

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.