İsrail saldırısında yaralanan Filistinli Abdulmuti, Türkiye'de şifa buluyor

Filistin'de ilk ameliyatı yapılan torununu daha sonra Türkiye'ye getirdiğini anlatan Ebu Kmeil, çocuğun Küçükçekmece'deki bir hastanede yüzünden ve ağzından birçok ameliyat geçirdiğini kaydetti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Abdulmuti Selim Ebu Kmeil, savaşın devam ettiği bir günde İsrail uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu torununun ağzında, yüzünde ve elinde kırıklar oluştuğunu söyledi.

Filistin'de yapılan ameliyatta sağlığına kavuşamayan Abdulmuti Muhammed, İstanbul'da özel bir hastanede mart ayında altıncı kez ameliyat edildi.

Abdulmuti Selim Ebu Kmeil, çeşitli ameliyatlar geçiren torunu Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil'in tedavisi için 5 yıldır mücadele ediyor.

İsrail uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu yüzünde ve elinde kırıklar oluşan Ebu Kmeil'in tedavisi, İstanbul'da sürüyor.

Ebu Kmeil, "Türk devletine, Cumhurbaşkanına ve halkına bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye kendi imkanlarıyla geldiklerini ifade eden Ebu Kmeil, sadece yurt dışından gelen bir cihazın ödemesini yaptıklarını, bunun dışındaki masrafları, tedavi gördüğü hastanenin karşıladığını belirtti.

- "En iyi hastaneler Türkiye'de"

Ebu Kmeil, torununun Türkiye'deki tedavisinin devam ettiğini altıncı ameliyatının yapıldığını dile getirerek, "Ara ara Gazze'ye gidip geliyoruz. Doktorlar şu an için tedavi noktasında bir şey söylemiyor. Daha dişlerinden tedavi olacak. Çok zor bir süreç, hiçbirimiz için kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi hastanelerinin Türkiye'de olduğuna vurgu yapan Ebu Kmeil, başka ülkelerdeki hastanelere gittiklerini ancak tedavi ve hizmet noktasında Türk hastaneleri kadar iyi bir yer görmediklerini sözlerine ekledi.

Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil de tedavinin çok uzun bir süreç olduğunu aktararak, "Ağrılarım çok olmuştu ama sabrediyordum. Hayalim tedavimin bitmesi. Filistin'deki yaralılara kapılarını açtıkları, tedavi ettikleri için Türk devletine, Başkanına, halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

