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İsrail, Şam'da Suriye ve İran hedeflerine füze saldırısı düzenledi

20.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

İsrail, Suriye'de düzenlediği geniş çaplı bir hava operasyonlarıyla Suriye ordusu ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait çok sayıda hedefin vurulduğunu öne sürdü. Suriye Hükümeti ise, saldırıda iki sivilin hayatını kaybettiğini, Suriye hava sistemlerinin Şam üzerinde İsrail füzelerinin çoğunu imha ettiğini açıkladı.

İsrail, Şam'da Suriye ve İran hedeflerine füze saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'de düzenlediği geniş çaplı bir hava saldırısıyla Suriye ordusu ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait çok sayıda hedefin vurulduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu, operasyonla Suriye'deki İran güçlerinin İsrail'e fırlattığı roketlere yanıt verdiğini söylüyor.

Suriye Hükümeti ise, saldırıda iki sivilin hayatını kaybettiğini, Suriye hava sistemlerinin Şam üzerinde İsrail füzelerinin çoğunu imha ettiğini açıkladı.

Ölü sayısının Şam Hükümeti'nin açıkladığı sayının çok üstünde olabileceğine dair henüz teyit edilmemiş haberler geliyor.

Yerel medya, başkentte şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Sosyal medyada İsrail saldırısından sonra başlayan bazı yangınların fotoğrafları yayımlandı.

İsrail ordusu, Salı sabahı Suriye'den İsrail'in kuzeyine fırlatılan dört roketin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail, amacının İran'ın Suriye'de mevzilenmesini ve Lübnan'daki Hizbullah örgütüne silah sevkiyatı yapılmasını engellemek olduğunu söylüyor.

https://twitter.com/IDF/status/1196973332689833985

İsrail Ordusu'nun bu sabah Twitter'da yayımlanan açıklamasında "İran ve Suriye terör hedeflerine yönelik operasyonda, uyarılarımıza rağmen Suriye bir hava savunma füzesini ateşledi. Bunun üzerine Suriye hava savunma bataryaları imha edildi" denildi.

'S-300'ler hedef alınmadı'

İsrail medyası, füze saldırılarında Rus mevzilerinin yakınlarında konuşlandırılan S-300 karadan havaya füze sistemlerinin hedef alınmadığını belirtti.

Rusya, İsrail'in hava saldırısını kınadı.

Suriye resmi haber ajansı Sana ise ülkenin hava savunma sistemlerinin "şiddetli saldırılara karşılık verdiğini ve düşman füzelerinin çoğunu imha ettiğini" duyurdu.

Sana, saldırıların Lübnan ve Filistin topraklarından düzenlendiğini belirtti.

Suriye'nin İsrail saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıklamasına karşın, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), "yedisi yabancı 11 savaşçının öldüğünü" öne sürdü.

SOHR, İsrail füze saldırısında Şam civarında aralarında askeri havaalanının da bulunduğu birçok noktanın hedef alındığını kaydetti.

İranlı yetkililer, İsrail'in füze saldırısına ilişki henüz açıklama yapmadı.

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