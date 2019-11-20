İsrail, Şam'da Suriye ve İran hedeflerine füze saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'de düzenlediği geniş çaplı bir hava saldırısıyla Suriye ordusu ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait çok sayıda hedefin vurulduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu, operasyonla Suriye'deki İran güçlerinin İsrail'e fırlattığı roketlere yanıt verdiğini söylüyor.

Suriye Hükümeti ise, saldırıda iki sivilin hayatını kaybettiğini, Suriye hava sistemlerinin Şam üzerinde İsrail füzelerinin çoğunu imha ettiğini açıkladı.

Ölü sayısının Şam Hükümeti'nin açıkladığı sayının çok üstünde olabileceğine dair henüz teyit edilmemiş haberler geliyor.

Yerel medya, başkentte şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Sosyal medyada İsrail saldırısından sonra başlayan bazı yangınların fotoğrafları yayımlandı.

İsrail ordusu, Salı sabahı Suriye'den İsrail'in kuzeyine fırlatılan dört roketin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail, amacının İran'ın Suriye'de mevzilenmesini ve Lübnan'daki Hizbullah örgütüne silah sevkiyatı yapılmasını engellemek olduğunu söylüyor.