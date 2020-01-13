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  4. İsrail savaş uçakları aşırı yağışlardan zarar gördü

İsrail savaş uçakları aşırı yağışlardan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları aşırı yağışlardan zarar gördü

KUDÜS (AA) - İsrail'de aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin güneyindeki askeri havalimanında bulunan 8 savaş uçağında hasar oluştu.

Yerel basındaki haberlere göre, geçen hafta perşembe günü aşırı yağışlar nedeniyle İsrail'in güneyindeki Hatzor Askeri Havalimanı'nda su baskınları yaşandı. Havalimanındaki pistlerin yanı sıra iki hangarı su bastı.

Havalimanında yer yer 1,5 metreyi aşan su seviyesi nedeniyle İsrail Hava Kuvvetlerine ait 8 F-16 sular altında kaldı.

Uçaklardan beşinde hafif, üçünde ağır hasar oluşurken, yerel basına göre maddi zarar milyonlarca şekelle ifade ediliyor.

Hatzor Havalimanı'nın dün itibarıyla yeniden operasyonel hale geldiği, zarar gören uçakların tümünün tamir edilerek uçuşa hazır olacağı belirtildi.

İsrail'de geçen haftaki aşırı yağışlar bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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