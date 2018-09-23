İsrail savaş uçakları Filistinlilere saldırdı

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail uçaklarının Gazze’deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen sivilleri bombaladığını açıkladı.
Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında 9 kişinin bombardımanda yaralandığını açıkladı.
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