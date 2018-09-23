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İsrail savaş uçakları Filistinlilere saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

İsrail savaş uçakları Filistinlilere saldırdı

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail uçaklarının Gazze’deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen sivilleri bombaladığını açıkladı.

9 KİŞİ YARALANDI

Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında 9 kişinin bombardımanda yaralandığını açıkladı.

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israil İsrail savaş uçakları Gazze Filistin

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