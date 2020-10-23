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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ni vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde işgal altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları’na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ni vurdu

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde işgal altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları’na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, can kaybı ya da yaralanan olmadığı ancak çevredeki evlerde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a ait mevzilerin savaş uçakları ile hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, saldırıların dün akşam Gazze’den İsrail’e atılan 2 roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ni vurdu

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