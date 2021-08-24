İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze şeridinde "Hamas'a ait hedefler" olduğunu belirttiği yerleri bombaladı. Bombardımanın Gazze şeridinden gönderilen ve çalılık alanda yangına sebep olan yanıcı balonlara yanıt olarak düzenlendiğini açıklandı.

Salı sabahı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Bombardımanın da Hamas'a ait füze fırlatma alanı ve silah üretim tesisine düzenlendiği ifade edildi.

Gazze tarafından da herhangi bir ölüm ya da yaralanma bilgisi gelmedi.

İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun bombardımanının ardından Mısır'ın devreye girmesiyle ateşkes imzalanmıştı. İsrail ordusu, o günden bu yana Gazze'den zaman zaman yanıcı madde taşıyan balonların İsrail tarafına gönderildiğini söylüyor.

İsrail, her seferinde balonlara karşılık veriyor.

Hamas yetkilileri gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Gazze şeridine insani yardım geçişlerinin İsrail tarafından engellendiğini ve bölgeye yönelik ablukaya tepki olarak balonların gönderildiğini belirtiyor.

Geçen hafta Katar'dan gelen insani yardımların Gazze'ye geçişine yeniden izin verileceğini açıklayacan İsrail, sınırda lastik yakarak protesto gösterisi düzenleyen Filistinlere ateş açmış; ikisi ağır şekilde 41 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu, Filistinlilerin Gazze tarafından açtığı ateşte de bir İsrailli askerin yaralandığını duyurdu.

21 Mayıs'taki ateşkesin ardından ilk kez Cumartesi günü Gazze şeridinden İsrail'e bir de füze fırlatıldığı; İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından füzenin durdurulduğu da açıklandı.

Kırılgan ateşkes öncesi olaylarda aralarında çocukların ve sivillerin de bulunduğu 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.