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İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 11:16 | Son Güncelleme

İsrail jetleri gece yarısı Suriye'deki İran hedeflerine saldırı düzenledi. Bu saldırıda dört asker öldü, Rusya 30 füzenin hava savunma sistemiyle imha edildiğini duyurdu. İran ise, İsrail'i savaşarak yenmek için sabırsız olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'deki İran hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Savaş uçakları, İran'a bağlı Kudüs güçlerine ait mevzileri Pazartesi gününün ilk saatlerinde hedef aldı.

Suriye resmi medyası, İsrail jetlerinden fırlatılan füzelerin hava savunma sistemiyle düşürüldüğünü duyurdu.

En dikkat çekici açıklama, sabah saatlerinde Rusya'dan geldi. Beşar Esad'ın müttefiki Rusya, İsrail saldırılarında dört Suriye askerinin öldüğünü ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca 30 İsrail füzesinin hava savunma sistemiyle engellendiği bilgisi yer aldı.

Moskova'nın verdiği bilgiye göre, başkent Şam'ın güneydoğusundaki bir havalimanı İsrail jetleri tarafından vuruldu. Saldırıda altı asker de yaralandı.

İran Hava Kuvvetleri ise, Suriye ile savaşmak için sabırsızlandıklarını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı, "İsrail'i yenmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı çıkan İsrail, Pazar günü de benzer bir saldırı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, iç savaş ülkesindeki İran hedeflerine bugüne kadar onlarca füze attı.

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Anahtar Kelimeler:
israil İRAN savaş sabırsızlık Suriye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HADİ BİR ŞAVAŞ ÇIKSINDA DÜNYA NÜFUSU BİRAZ AZALSIN VALLA. ÇOK KALABALIK OLDUK ARTIK SIKIŞMAYA BAŞLADIK BOŞALTIN BİRAZ DÜNYAYI TRAFFİKTİ , KÜRESEL ISINMAYDI ÇEVRE KİRLİLİKLERİYDİ İÇİNE ETTİK ZATEN DÜNYANIN : )
iran vurun şu israili gönlümüz seninle
Hadi Bakalım İran ı vurunda İranlılara da Vatandaşlık iş ve daire verelim. Seçimden Önce olursa Makbule geçer......!
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