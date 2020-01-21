İsrail Savunma Bakanı: "Batı Şeria'nın C bölgesinde egemenliğimizi sağlayacağız"

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Batı Şeria'nın C bölgesinin İsrail'e ilhak edilmesi yönündeki niyetini tekrarladı.

Jerusalem Post gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Bennett, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Bennett, "Batı Şeria'nın C bölgesinde İsrail'in egemenliğini sağlayacağız. İsrail'in toprağı için mücadele ediyoruz." dedi.

- C bölgesi

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenlik işleri Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

