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İsrail Savunma Bakanı istifa etti

14.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

Gazze'de varılan ateşkese karşı çıkan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman görevini bıraktı.

İsrail Savunma Bakanı istifa etti

Lieberman'ın kararı 6 partili koalisyonun geleceğini tehlikeye atabilir.İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze'de sağlanan ateşkes şartlarıyla ilgili yaşadığı görüş ayrılığının ardından istifa etme kararı aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Lieberman, Hamas'la sağlanan ateşkesi "teröre teslim olmak" olarak tanımladı. Lieberman, "Devlet olarak şu anda yaptığımız, ulusal güvenliğe uzun vadede ciddi zararı olacak bir bedelle kısa vadeli bir huzur sağlamaktır" diye konuştu. Lieberman'ın istifası hükümete resmen sunulmasının ardından 48 saat sonra yürürlüğe girecek.

Lieberman'ın istifası Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki altı partili koalisyonu tehlikeye atabilir. Liberman'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi İsrail meclisinde beş sandalyeye sahip. 2016'da Savunma Bakanlığı görevini alan Lieberman'ın istifasının ardından hükümetin 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 61'e düşecek.

Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi gruplar arasında Salı günü ateşkes sağlanmıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtilmişti.

İki taraf arasındaki çatışmalar İsrail özel kuvvetlerinin hafta sonu düzenlediği operasyonda biri Hamas yöneticisi yedi Filistinlinin öldürülmesinin ardından tırmanmıştı. İsrail Gazze'den atılan roketlere hava saldırılarıyla karşılık veriyordu.

AFP,rtr/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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