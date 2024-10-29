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  4. İsrail Savunma Bakanı'ndan yeni Hizbullah liderine yönelik paylaşım geldi... O mesaj adeta tehdit gibi oldu

İsrail Savunma Bakanı'ndan yeni Hizbullah liderine yönelik paylaşım geldi... O mesaj adeta tehdit gibi oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 18:00
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Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiğini belirtmişti. Kısa süre içinde İsrail Savunma Bakanı'ndan yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bakan, yaptığı paylaşımda yeni lidere tehdit gibi söylemde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı'ndan yeni Hizbullah liderine yönelik paylaşım geldi... O mesaj adeta tehdit gibi oldu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri seçilen Naim Kasım'a suikast imasında bulundu.

PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Gallant, sosyal medya hesabından Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

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Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil." ifadelerini kullandı.

KARAR BUGÜN AÇIKLANDI

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.

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Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İsrail Hizbullah
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