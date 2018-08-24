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İsrail Savunma Bakanından Gazze'de "şartlı" ateşkes açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'de uzun süreli ateşkes sağlanması için Hamas'ın elindeki esirler sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'de uzun süreli ateşkes sağlanması için Hamas'ın alıkoyduğu İsraillilerle ilgili sorunun çözülmesini şart koştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) verdiği habere göre Savunma Bakanı Liberman, bugün Gazze sınır bölgesini ziyaret etti.

Liberman burada yaptığı açıklamada, Hamas'ın alıkoyduğu iddia edilen İsraillilerle ilgili sorun çözülmeden uzun süreli ateşkes sağlanmayacağını Mısırlı ara bulucular kanalıyla daha önce defalarca dile getirdiklerini söyledi.

Savunma Bakanı Liberman İsrail'in, sükuneti korumak istediğini ancak gerekirse uygun gördüğü şart ve zamanda askeri operasyon düzenleyeceğini belirterek, sükunetin devam etmemesi durumunda Gazze'nin tek ticaret kapısı olan Kerm Ebu Salim'in yeniden kapatılabileceği tehdidinde bulundu.

İsrail, Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılardan bu yana Hamas'ın, ikisi asker 4 İsrailliyi alıkoyduğunu iddia ediyor. Hamas ise esir takası olmadan elindeki İsraillilerin akıbetiyle ilgili bilgi vermeyi kabul etmiyor.

Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması için ara buluculuk yapıyor.

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Avigdor Liberman israil

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