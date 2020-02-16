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İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Güçleri'nin sosyal medya hesabından ayna karşısına geçmiş bir kadının çektiği fotoğraf paylaşıldı. Paylaşıma yüzlerce yorum, binlerce beğeni ve retweet gelirken İsrail Savunma Güçleri konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Askeri gelişmelere ağırlık verilen hesaptan bir kadının ayna karşısındaki pozu paylaşıldı. Paylaşımda herhangi bir açıklamaya yer verilmezken fotoğrafa yüzlerce yorum, binlerce beğeni ve retweet geldi.

İsrail Savunma Güçleri yapılan paylaşımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hamas, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek bu fotoğrafları da içeren sahte sosyal medya profilleri oluşturuyor. Hamas'ın bilmediği bir şey var ki, İsrail istihbaratı bu tip kötü amaçlı yazılımları takip ediyor. Hamas'ın hack sistemi etkisiz hale getirildi."

israil


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israil savunma güçleri Twitter

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