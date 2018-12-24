"İsrail savunmasız bir çocuğu daha katletti"

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlenen gösterilerde şehit ettiği 16 yaşındaki Muhammed Muin el-Cahcuh'un annesi Neda Cahcuh, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü." dedi.

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh cuma günü şehit düştü.

Taziye için gelen akraba ve dostlarını karşılayan şehit çocuğun annesi Neda Cahcuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Muhammed'in bir gün olsun yüzünden tebessümün eksik olmadığını söyledi.

Anne Neda, "Muhammed, dünyanın sıkıntılarını kendine dert etmezdi. Güler oynar, yüzünde hep bir tebessüm olurdu. Sevgi dolu bir çocuktu. Bizi hep mutlu etmek isterdi. Arkadaşları, komşular ve akrabalar onu çok severdi. Kimse ona kızmaya kıyamazdı. Dedesini camiye kadar götürür, sıkılmadan tüm isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılardı." diye konuştu.

- "İsrail katil bir devlet"

Oğlunun şiddete başvurmadan sadece vatanını savunduğunu belirten Filistinli kadın, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü. Yüzlerce genci sakat bıraktı." ifadelerini kullandı.