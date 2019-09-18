İsrail seçimleri başa baş

Henüz kesin sonuçların açıklanmadığı İsrail genel seçimlerinde üç ayrı medya kurumunun yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre, Benyamin Netanyahu'nun Likud partisi önderliğindeki sağ blok ile rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok başa baş bir sonuç çıkardı. İsrail Yüksek Seçim Kurumu'nun bu sabah saat altı itibarıyla açıkladığı ve sandıkların yüzde 35'inin sonucunu yansıtan ilk resmi rakamlara göre Likud partisi yüzde 28,1, Mavi Beyaz-İttifakı yüzde 26,6 oy aldı. İsrail Yüksek Seçim Kurumu partilerin bu tabloda elde edilen sandalye sayısını açıklamazken, medya kurumlarının ilk resmi sonuçlara göre açıkladığı sandalye dağılımındaysa, sağ muhafazakar blok meclise 56 milletvekili, merkez sol ittifak ise 55 vekil gönderiyor. Dün akşam sandıklar kapandıktan sonra yapılan sandık çıkış anketlerine göre de, Başbakan Netanyahu'nun sağ muhafazakar Likud partisi meclise 31 ila 33 vekil gönderecek. Eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının da 120 sandalyeli mecliste 32 ila 34 sandalye ile yer alması bekleniyor.

Sandık çıkış anketlerine göre yapılan hesaplamaların doğru çıkması halinde İsrail'de zorlu bir koalisyon kurma sürücene girilmesi bekleniyor. Mecliste hükümeti kurmak için gerekli çoğunlukta 61 sandalyeye ihtiyaç var. Başbakan Netanyahu, seçimlerin ardından "güçlü bir siyonist hükümet" kurma niyetini tekrarladı. Netanyahu seçmenlerine seslendiği konuşmasında, partisinin gelecek günlerde bu amaçla görüşmelere başlayacağını söyledi. Netanyahu İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'na da gönderme yaparak, "bunu oluşabilecek tehlikeli bir antisiyonist hükümete karşı" yapacaklarını söyledi. Sandık çıkış anketlerine göre Ortak Arap Listesi Bloku'nun, meclise 13 milletvekili göndermesi bekleniyor. Bu nedenle kurulacak koalisyonda kilit bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz, "halkın iradesini temsil edecek, geniş yelpazede bir birlik hükümeti kurmak istediklerini" söyledi. Başkent Tel Aviv'de seçmenlerine hitaben bir konuşma yapan Benny Gantz, koalisyon kurmak için sondaj görüşmelerine başladıklarını ve hiç bir istisna olmadan tüm partilerle görüşeceklerini söyledi.