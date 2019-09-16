İsrail seçimleri nedeniyle Batı Şeria ve Gazze’de geçişler kapatılacak

İsrail’de yarın yapılacak genel seçimler nedeniyle Batı Şeria ve Gazze’ye tüm giriş çıkışların kapatılacağı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkede yarın yapılacak genel seçimler nedeniyle bu gece yarısından itibaren ve yarın gece yarısına kadar Batı Şeria’daki bölgeler ve Gazze’nin geçiş noktalarının kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi.

İsrailliler yarın 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçim için bir kez daha sandığa gidiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül’de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

