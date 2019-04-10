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İsrail seçimlerinde iki devlet çözümünü savunanlara oy çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 01:23 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunan İsrail'deki partilerin 120 milletvekilli Mecliste sadece 18 sandalyeye sahip olabildiklerini kaydetti

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrailli seçmenlerin iki devletli çözüm modelini savunanlara oy vermeyip buna karşı çıkanların desteklendiğini belirtti.

Ureykat, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, erken genel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre "İsrailli seçmenlerin sandıkta oylarını ırkçılık yapan taraflara" verdiğini ifade etti.

Genel Sekreter, Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunan İsrail'deki partilerin, 120 milletvekilinin bulunduğu Mecliste sadece 18 sandalyeye sahip olabildiklerini kaydetti.

- İsrail'de kesin olmayan ilk seçim sonuçları

İsrail'de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı.

İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

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