HABER

İsrail şehit ettiği Filistinlinin ailesine bir de para cezası kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Şehit ettiği Filistinli gencin cenaze törenine 150'den fazla kişinin katıldığını bahane eden İsrail, aileye 13 bin 600 dolar para cezası verdi

KUDÜS (AA) - İsrail, bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit ettiği Filistinli gencin ailesine bir de para cezası kesti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda cuma günü bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Ahmed Muhamid'in ailesine, Umm'ul Fehm beldesinde düzenlenen cenaze törenine 150'den fazla kişinin katıldığı gerekçesiyle 13 bin 600 dolar para cezası verildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail polisinin 30 yaşındaki Filistinli Muhamid'in naaşını ailesine cenazeye 150 kişiden fazla katılım olmaması şartıyla teslim ettiği iddia edildi.

Yisrail Hayevm gazetesi de İsrail polisinin, cenaze törenine 150'den fazla katılım olduğu ve "tahrik edici" sloganlar atıldığı iddiasıyla Muhamid'in aile fertleri hakkında soruşturma başlattığını yazdı.

Ailenin avukatı Raid Muhamid, Haaretz'e yaptığı açıklamada, ailenin polisin naaşı teslim etmek için koştuğu şartı reddettiğini ve naaşın "Adalet" hukuk kurumunun girişimleriyle şartsız olarak teslim edildiğini söyledi.

Avukat, şehit Ahmed Muhamid'in psikolojik sıkıntıları olduğunu ve bıçaklama girişiminin motivasyon kaynağının milli sebepler olmadığını ifade etti.

Şehidin kardeşi Nesim Muhamid de kardeşinin birkaç yıldır Şaer Menşiye Merkezi'nde psikolojik tedavi gördüğünü, ancak bir Arap olduğu için İsrail polisinin onu kontrol etmeye çalışmadan doğrudan öldürme yoluna gittiğini söyledi.

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti
Bodrum'da tekne turlarına yoğun ilgiBodrum'da tekne turlarına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil şehit

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Diğer Haberler
AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.