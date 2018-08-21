İsrail şehit ettiği Filistinlinin ailesine bir de para cezası kesti

KUDÜS (AA) - İsrail, bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit ettiği Filistinli gencin ailesine bir de para cezası kesti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda cuma günü bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Ahmed Muhamid'in ailesine, Umm'ul Fehm beldesinde düzenlenen cenaze törenine 150'den fazla kişinin katıldığı gerekçesiyle 13 bin 600 dolar para cezası verildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail polisinin 30 yaşındaki Filistinli Muhamid'in naaşını ailesine cenazeye 150 kişiden fazla katılım olmaması şartıyla teslim ettiği iddia edildi.

Yisrail Hayevm gazetesi de İsrail polisinin, cenaze törenine 150'den fazla katılım olduğu ve "tahrik edici" sloganlar atıldığı iddiasıyla Muhamid'in aile fertleri hakkında soruşturma başlattığını yazdı.

Ailenin avukatı Raid Muhamid, Haaretz'e yaptığı açıklamada, ailenin polisin naaşı teslim etmek için koştuğu şartı reddettiğini ve naaşın "Adalet" hukuk kurumunun girişimleriyle şartsız olarak teslim edildiğini söyledi.

Avukat, şehit Ahmed Muhamid'in psikolojik sıkıntıları olduğunu ve bıçaklama girişiminin motivasyon kaynağının milli sebepler olmadığını ifade etti.

Şehidin kardeşi Nesim Muhamid de kardeşinin birkaç yıldır Şaer Menşiye Merkezi'nde psikolojik tedavi gördüğünü, ancak bir Arap olduğu için İsrail polisinin onu kontrol etmeye çalışmadan doğrudan öldürme yoluna gittiğini söyledi.

