HABER

İsrail sembol fotoğraftaki Filistinli genci hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

Gazze ablukasının kaldırılması için düzenlenen gösterilerde, AA muhabirinin objektifine yansıyan karelerle dünya basınının ilgi odağı haline gelen Filistinli genç Aid Ebu Amr, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı

İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın kaldırılması için düzenlenen eylemler sırasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri tarafından çekilen fotoğrafıyla dünya medyasının ilgi odağı olan Filistinli genç Aid Ebu Amr (22), İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail askerleri, 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uygulanan ablukanın kaldırılması için bölgenin kuzey sınırı sahil kesiminde düzenlen deniz eylemleri kapsamında bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti.

Filistinli eylemciler arasında yer alan Ebu Amr, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahale sırasında ayağından yaralandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 29 Mayıs'tan bu yana organize edilen ve 15'incisi de bugün düzenlenen deniz eyleminde yer alan Ebu Amr, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine sürekli katıldığını ifade etmişti.

AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın yaklaşık üç hafta önce Gazze Şeridi'ndeki gösterileri takibi sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapan tutan Ebu Amr'ın yer aldığı ve çevreden yükselen siyah dumanların ön plana çıktığı bu fotoğraf karesinin, Filistin direnişinin sembollerinden biri olacağı ifade edilmişti.

Dünyaca ünlü "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosunda da özgürlüğü simgeleyen kadının bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise süngü takılmış bir tüfek detayları göze çarpıyor.

PARTNERAhşap boyama meraklıları buraya!Ahşap boyama meraklıları buraya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadroCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro
Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyorKaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aid Ebu Amr Anadolu Ajansı Filistin

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.